Конфуз, как у Кейт: кронпринцесса Мэри не угадала с размером наряда

Вчера королевские особы посмотрели скачки Hubertus Hunt — это ежегодные скачки по пересеченной местности, которые проводятся в первое воскресенье ноября в Оленьем парке в Клампенборге, к северу от Копенгагена.

50-летняя кронпринцесса Мэри является патроном мероприятия с 2018 года. Вчера она была одета в черную стеганую куртку и коричневые твидовые брюки клеш, которые были слишком длинные. Недавно такой же конфуз произошел с принцессой Уэльской, Кэтрин, которую в СМИ называют "сестрой" датской принцессы.

Также принцесса была в синей фетровой шляпе с бордовым ободком, свои густые волосы она распустила и сделала дневной макияж.

Кронпринцесса Мэри / Фото: Getty Images

Ее 11-летняя дочь принцесса Жозефина была в такой же куртке, как у мамы, а также в синих широких джинсах.

В прошлом году вся семья наследного принца Дании Фредерика, кронпринцесса Мэри и их четверо детей - принц Кристиан, принцесса Изабелла и близнецы принц Винсент и принцесса Жозефина - появилась на мероприятии. Однако в этом году Жозефина стала единственной королевской особой, сопровождавшей мать. Дамы также проехались в конной повозке.

Кронпринцесса Мэри с дочерью принцессой Жозефиной / Фото: Getty Images

Впервые скачки начали проводить в 1900-х годах. Они знаменуют собой конец охотничьего сезона, когда 160 охотников верхом на лошадях проезжают через живые изгороди и водные объекты через парк, преодолевая 13-километровый маршрут. Он привлекает около 40 000 зрителей.

Напомним, в датской королевской семье сейчас неспокойно. Все из-за того, что королева Маргрете II решила с 1 января 2023 года лишить титулов своих внуков - детей младшего сына, принца Иоахима. И он с решением матери категорически не согласен.

Кронпринцесса Мэри, кронпринц Фредерик и королева Маргрете II / Фото: Getty Images

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