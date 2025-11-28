ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
180
Время на прочтение
2 мин

Конфуз, который может обернуться проблемой: как Меган Маркл снова попала в неприятную ситуацию на кухне

Меган Маркл показывала в своем Instagram, как готовилась ко Дню благодарения.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Меган Маркл

Меган Маркл / © Associated Press

Но, обеспокоенные подписчики ее блога, заметили на кухне ошибку, которая может поставить под угрозу здоровье гостей Меган.

На днях герцогиня Сассекская разместила в Instagram короткий видеоролик, на котором она готовит индейку перед праздником. Она показала, как смешала в миске различные приправы и натерла этой смесью сырую курицу, чтобы подготовить ее к запеканию в духовке.

Меган Маркл на кухне / © Instagram Меган Маркл

Меган Маркл на кухне / © Instagram Меган Маркл

Хотя она, по-видимому, моет руки после того, как втирает приправу, внимательные зрители заметили, что, работая с сырым мясом, она не снимала все украшения, что вызвало опасения по поводу ее несоблюдения гигиены на кухне.

«Не знаю никого, кто надевает кольца и браслеты, когда прикасается к еде, особенно к индейке. Распространение бактерий гарантировано», — прокомментировал видео один из возмущенных пользователей.

«Я, конечно, люблю блестящие обручальные кольца так же, как и любой другой любитель украшений, но не во время готовки!».

«Кому хочется, чтобы в оправе кольца застряла какая-нибудь дрянь?» — спросил другой.

Меган Маркл на кухне / © Instagram Меган Маркл

Меган Маркл на кухне / © Instagram Меган Маркл

«Какая гадость, а ведь это элементарное знание правил обращения с продуктами. Доказательство того, что она понятия не имеет, что делает», — заявил еще один подписчик.

Ранее, напомним, Меган уже попадала в конфузную ситуацию на кухне. Маркл подверглась насмешкам в интернете после того, как оконфузилась на съемках держа неправильно один кухонный прибор.

Меган Маркл / © Getty Images

Меган Маркл / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
180
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie