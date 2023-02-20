Конфуз Меган Маркл: как герцогиня Сассекская вышла на публику с мокрыми подмышками

За два года жизнь в британской королевской семье мы увидели множество красивых образов герцогини Сассекской и лишь несколько раз она попала в конфузные ситуации, о которых все говорили.

Практически накануне того, как сложить с себя королевские обязанности, Меган и Гарри посетили Канадский дом в Лондоне, чтобы поблагодарить за теплое канадское гостеприимство и поддержку, которые они получили во время своего пребывания в Канаде.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Накануне Меган и Гарри провели рождественские каникулы в Канаде. Как потом пара рассказала в своем фильме Netflix, именно в тот период своей жизни они думали о том, где им остановиться и, что делать дальше. То есть планировали сложить с себя королевские полномочия.

В тот день Меган появилась на публике в водолазке Massiomo Dutti из тонкого трикотажа и юбке от этого же бренда, а в руках держала бежевое пальто от Reiss. Видимо, в тот день, перед тем как озвучить решение, которое они с Гарри уже приняли, Меган очень волновалась и немного вспотела. Это было заметно на ее кофте, в частности под мышками.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

В остальном образ, который завершался туфлями от Jimmy Choo был великолепным. А 9 января в день рождения принцессы Уэльской Кэтрин, Гарри и Меган сделали официальное заявление, в котором сообщили о своем намерении сложить с себя полномочия членов королевской семьи и стать финансово независимыми от дворца.

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