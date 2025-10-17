Конфуз с багажом: на герцогиню Сассекскую снова обрушился шквал критики

Меган Макрл / © Associated Press

Там герцогиня Сассекская выступила на саммите самых влиятельных женщин журнала Fortune, где появилась в кожаной юбке и с кольцом от украинского бренда.

У подписчиков Меган снова нашелся способ высмеять герцогиню. В опубликованном ею ролике Меган появляется в кадре с большой сумкой с королевскими инициалами — DS (герцогиня Сассекская).

Багаж Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

В соцсети X некоторые пользователи высмеяли Меган из-за этого момента.

«Пожалуйста, только не говорите мне, что у нее была сумка с инициалами DS в честь герцогини Сассекской?», «Это ужасно безвкусно», «Даже у настоящих, первых членов королевской семьи такого нет, лол. Это просто жалко», — писали люди.

Также на видео показано, как Меган находится в кабине самолета, предположительно следовавшего в Вашингтон или обратно, пьет шампанское с подругой, а потом член команды переносит ее чемодан по отелю.

Меган Маркл в Вашингтоне / © Instagram Меган Маркл

«Люблю быть в окружении сильных женщин, которые поддерживают друг друга! Спасибо @fortunempw, моей команде, DC и моим милым друзьям за 24 часа воздействия (и веселья!)», — написала Маркл в подписи под видео.

Меган Маркл / © Getty Images

До этой поездки Меган Маркл публиковала похожее видео о своем визите в Нью-Йорк, который она посетила с принцем Гарри.

Меган и Гарри в Нью-Йорке / © Associated Press

Напомним, ранее герцогиня оконфузилась на модном показе в Париже, когда приехала на шоу Balenciaga.