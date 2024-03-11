Конфуз со снимком: принцессе Уэльской пришлось оправдываться за неудачный фотошоп

Вчера, в День матери в Великобритании, в аккаунте принца и принцессы Уэльских появилось новое фото, которое наделало много шума.

В этот особый день супруги поделились новым фото, на котором Кейт была запечатлена в окружении своих троих детей. Королевские поклонники были в восторге от фотографии и рады видеть, что у принцессы Уэльской все хорошо и ее здоровье в порядке.

"Очень приятно видеть, что принцесса так хорошо выглядит, а дети такие большие! Прекрасное фото, сделанное принцем, спасибо, что поделились".

"С возвращением, богиня Кэтрин. Принцесса Уэльская. Желаю вам славного материнского воскресенья", - написали некоторые из фолловеров в Instagram.

Однако позже стало известно, что крупнейшие фотоагентства удалили фото со своих сайтов из-за претензий к редактированию, заявив, что опубликованная Кенсингтонским дворцом фотография, на которой изображена принцесса Уэльская и трое ее детей, была обработана в фотошопе. Дворец не стал отрицать, и сегодня принцесса Уэльская выпустила заявление, в котором сказала:

"Как и многие фотографы-любители, я время от времени экспериментирую с редактированием. Я хотела бы выразить свои извинения за любое замешательство, вызванной семейной фотографией, которой мы поделились вчера. Я надеюсь, что все, кто праздновал, хорошо провели праздник. С", - написала Кэтрин в сторис.

Принцесса Уэльская опубликовала сторис / Фото: Instagram принца и принцессы Уэльских

Ранее зоркие королевские наблюдатели в социальных сетях заметили, что что-то не в порядке с рукавом кардигана принцессы Шарлотты, словно отсутствует часть руки Шарлотты, а также были вопросы к размытой руке принца Джорджа. Кэтрин сегодня внесла ясность во все эти нюансы.

Фотография принцессы Уэльской с детьми, которую опубликовала семья в своих аккаунтах в соцсетях / Фото: Instagram принца и принцессы Уэльских

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