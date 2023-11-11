Конфуз с платьем: как принцесса Кейт засветила стройные ноги на свадьбе

Принцесса Уэльская раньше часто попадала в конфузные ситуации со своими нарядами.

Нам попалось фото, которое было сделано в день свадьбы принцессы Евгении и Джека Бруксбенка в октябре 2018 года.

В этот день Кэтрин появилась на публике в красивом платье цвета фуксии от Alexander McQueen, шляпке с вуалью и цветами, бархатных туфлях и таким же клатчем. Свой аутфит она завершила бриллиантовыми серьгами и красивым макияжем.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Однако в этот день на улице была очень ветренная погода и подол достаточно короткого платья Кэтрин ветер буквально вздергивал вверх. В самый неловкий момент супруга принца Уильяма пыталась удержать платье, но все равно засветила свои стройные ноги.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Это не впервые с будущей на тот момент принцессой произошел подобный конфуз. Забавные фото конфузов принцессы мы собрали для вас в целую фотоподборку.

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