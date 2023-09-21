Конфуз с зонтиком: фотографы словили забавный кадр с королевой Максимой

Максима посещала колледж древесины и мебели в Роттердаме, куда приехала в белом платье-миди с V-образным вырезом на декольте, подчеркнув талию широким коричневым поясом, а ему в тон подобрала плетеный клатч и туфли-лодочки из кожи.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Образ королевы дополняло тонкое ожерелье на шее, несколько браслетов на запястье, легкий дневной макияж, а белокурые волосы она распустила.

С королевой по пути на мероприятие произошла забавная ситуация. На улице шел дождь и Максиме нужно было открыть зонтик. Фотографы сделали фото, когда королева как раз его открывала и, похоже, в этот момент что-то пошло не так.

Королева Максима / Фото: Getty Images

С королевой Камиллой на вчера также произошел конфуз. Прилетев во Францию, когда Ее Величество спускалась по трапу самолета, подул сильный ветер и едва ли не сорвал с ее головы шляпу.

Читайте также: