Конфузы на свадьбе Дианы и принца Чарльза

На каждой королевской свадьбе случаются забавные ситуации, о которых потом говорят.

Сегодня, 29 июля, исполняется ровно сорок лет с момента как Диана Спенсер вышла замуж за принца Уэльского Чарльза. И на их "свадьбе века" тоже случились забавные ситуации.

20-летняя Диана шла к алтарю собора Святого Павла под руку со своим отцом Джоном, восьмым графом Спенсером, перед приглашенными на церемонию 3500 гостями. Еще 750 миллионов человек смотрели телевизионную трансляцию.

Принцесса Диана и принц Чарльз / Associated Press

Не мудрено, что Диана, произнося свою свадебную клятву перепутала слова и назвала Чарльза именем его отца Филиппом. Леди Ди назвала жениха Филиппом Чарльзом Артуром Джорджем, вместо того чтобы сказать Чарльз Филипп Артур Джордж. Но оплошал и принц Чарльз.

Вместо того чтобы сказать "обещаю разделить с тобой все, что мне принадлежит", он сказал "обещаю разделить с тобой все, что тебе принадлежит".

День свадьбы этой пары был полон традиций. Но были внесены и некоторые элементы, которые претерпели изменений. Диана Спенсер была первой королевской невестой, которая отказалась от фразы "повиноваться" мужу в своей свадебной клятве. Эту традиционную часть обета убрали по просьбе новобрачных. Другие королевские невесты – Кейт Миддлтон, Меган Маркл и принцесса Йоркская Евгения также не произносили такой обет на своих свадьбах.

Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза / Associated Press

Брак пары продлился 15 лет и закончился разводом в 1996 году.

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Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза (21 фото)

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