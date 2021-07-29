Конфузы на свадьбе Дианы и принца Чарльза

На каждой королевской свадьбе случаются забавные ситуации, о которых потом говорят.
Сегодня, 29 июля, исполняется ровно сорок лет с момента как Диана Спенсер вышла замуж за принца Уэльского Чарльза. И на их "свадьбе века" тоже случились забавные ситуации.
20-летняя Диана шла к алтарю собора Святого Павла под руку со своим отцом Джоном, восьмым графом Спенсером, перед приглашенными на церемонию 3500 гостями. Еще 750 миллионов человек смотрели телевизионную трансляцию.
Не мудрено, что Диана, произнося свою свадебную клятву перепутала слова и назвала Чарльза именем его отца Филиппом. Леди Ди назвала жениха Филиппом Чарльзом Артуром Джорджем, вместо того чтобы сказать Чарльз Филипп Артур Джордж. Но оплошал и принц Чарльз.
Вместо того чтобы сказать "обещаю разделить с тобой все, что мне принадлежит", он сказал "обещаю разделить с тобой все, что тебе принадлежит".
День свадьбы этой пары был полон традиций. Но были внесены и некоторые элементы, которые претерпели изменений. Диана Спенсер была первой королевской невестой, которая отказалась от фразы "повиноваться" мужу в своей свадебной клятве. Эту традиционную часть обета убрали по просьбе новобрачных. Другие королевские невесты – Кейт Миддлтон, Меган Маркл и принцесса Йоркская Евгения также не произносили такой обет на своих свадьбах.
Брак пары продлился 15 лет и закончился разводом в 1996 году.
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