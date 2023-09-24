Конфузы недели: неудача королевы Максимы и испорченная укладка Камиллы

Эта неделя была богатой на королевские выходы. Вспоминаем забавные ситуации, которые происходили с монаршими особами.

Королева Камилла сопровождала на этой неделе своего супруга короля Чарльза в поездке во Францию. Ее Величество роскошно выглядела, но вот ветер все время норовил испортить ее прическу. С Камиллой за три дня тура это произошло несколько раз.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Getty Images

Королева Камилла и король Чарльз / Фото: Getty Images

Королева Нидерландов Максима посетила несколько публичных мероприятий. Во время ее визита в колледж древесины и мебели в Роттердаме, с Ее Величеством приключилась конфузная ситуация. Максима пыталась открыть зонтик, но не справилась с этой задачей с первого раза.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Со средней дочерью королевы Максимы на этой неделе тоже произошел конфуз. Принцесса Алексия посещала вместе с членами своей семьи открытие парламента в Нидерландах. Вышла на дорожку в розовом вечернем платье с небольшим шлейфом и едва ли не наступила на этот шлейф. К счастью, обошлось без падения на красную дорожку.

Принцесса Алексия / Фото: Getty Images

Помним, однажды похожая ситуация произошла с испанской королевой Летицией, она споткнулась на ступеньках.

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