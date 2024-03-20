Конгрессвумен США пришла на выступление Байдена в мохнатой леопардовой цепи

Сьюзи Ли продемонстрировала образ с гламурным акцентом.

Член Палата представителей США Сьюзи Ли сфотографировали во время выступления президента Джо Байдена в Лас-Вегасе.

Ли выбрала для своего появления яркий образ. На ней был красный удлиненный жакет, черный топ и брюки цвета овсянки с поясом.

Сьюзи Ли / Фото: Associated Press

В свой лук Ли решила внести гламурный акцент в виде длинной массивной цепи на шее, которая состояла из овальных пластмассовых колец и мохнатых леопардовых. С таким аксессуаром конгрессвумен выглядела довольно странно.

Сьюзи Ли / Фото: Associated Press

Аутфит она дополнила аккуратной укладкой, оптическими очками в темной оправе, серебряными серьгами, золотой цепочкой с подвеской и молочным маникюром.

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