Конкурент кота Степана: кот Бандера с Прикарпатья сфотографировался с патриотичными пасхальными яйцами и всех умилил

У украинского кота Степана, который даже в войну очень популярен и помогает Украине, собирая деньги для животных, появился конкурент.

Его зовут Кот Бандера, живет черно-белый красавец на Прикарпатье. Накануне праздника Пасхи в блоге кота был опубликован снимок Бандеры на фоне покрашенных яиц. Яйца покрашены в желтый цвет с синими рисунками в виде тонущего корабля, который идет в известном направлении, подсолнуха, синего трактора, гуся и слов из знаменитой песни "Ой у лузі червона калина…", которую сейчас поет весь мир.

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У Бандеры сейчас не так много подписчиков – 389 человек, но у харизматичного кота есть все шансы на успех. Напомним, к коту Степану слава пришла после того, как его фото у себя в блоге опубликовала поп-певица Бритни Спирс.

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