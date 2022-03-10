Консул Украины в Малаге появилась в парламенте Андалусии с голубо-желтым платком на шее

Светлана Крамаренко пришла в парламент с платком в цветах украинского флага.
Консул Украины в Малаге Светлана Крамаренко посетила заседание парламента Андалусии в Севилье (Испания).
Там она появилась с платком в цветах украинского флага на шее.
Напомним, герцог и герцогиня Кембриджские посетили Украинский культурный центр в Лондоне. Там они появились со значками с цветами украинского флага.
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