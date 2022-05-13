Контент для Netflix снять не получится: Меган и Гарри озвучили предупреждение

Королевские помощники сделают все возможное, чтобы Гарри и Меган не смогли во время своего приезда на празднование платинового юбилея королевы Елизаветы II снять материал для Netflix и разболтать что-то лишнее о жизни королевской семьи.

Королевский комментатор Рассел Майерс во время интервью австралийской новостной программе Today обсуждая, могут ли какие-либо кадры с предстоящего празднования платинового юбилея оказаться в фильме Сассекских на Netflix, заявил, что королевская семья делает все возможное, чтобы этого не произошло.

По его мнению, вокруг Елизаветы II будет создано своеобразное "стальное кольцо", оно позволит защитить монарха от камер и того, чтобы информация о ней появилась в документальном фильме Сассекских, пишет Daily Mail.

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

И поскольку Меган и Гарри вместе со своими двумя детьми Арчи и Лилибет будут присутствовать на праздновании платинового юбилея в Лондоне в следующем месяце, это вызвало дискуссии о том, будут ли какие-либо торжества снимать съемочная группа Netflix, чтобы потом показать это в документальном фильме.

Рассел Майерс убежден, что помощники королевы проинструктировали пару "даже не думать об этом ни секунды". Рассел убежден, что паре, определенно, посоветовали бы не разговаривать с Опрой Уинфри и с Гейл Кинг".

Меган, Гарри и королева Елизавета II с другими родственниками на балконе Букингемского дворца / Фото: Associated Press

Так что быть уверенными в том, что Сассексы ничего не расскажут в фильме о праздновании юбилея, никто не может. Гарри и Меган подписали выгодный контракт с Netflix в сентябре 2020 года с целью выпуска сериалов, документальных фильмов, полнометражных фильмов и детских программ. Однако стриминговый сервис отказался от проекта Меган Маркл под названием "Жемчужина", но герцогиня Сассекская не теряет надежды, что найдет другую компанию, которая возьмется за ее проект.

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