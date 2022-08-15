Контрабанда и параллельный импорт не спасли: топ-15 товаров, которые заканчиваются в России

Еще в начале весны, когда санкции Европы и Америки только начали действовать, мы постоянно слышали бравады россиян, утверждающих, что западные компании никогда не откажутся от такого большого рынка, как Россия. Когда стало ясно, что все же откажутся, и уже даже многие отказались, россияне перешли к плану Б. Но и тут что-то пошло не так.

Запасным планом, который позволял бы привозить в Россию самые разные товары в обход санкций, был так называемый параллельный импорт, который по сути являлся узаконенной контрабандой.

Росси планировала ввозить необходимые ей товары из санкционного списка через третьи страны, в основном имелись в виду страны ЕАЭС - евразийского экономического союза, куда кроме России входят Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия.

Однако, как сообщает российская пресса, этот план полностью провалился.

С начала мая, когда серые поставки были узаконены, в Россию удалось ввезти продукции на $6,5 млрд, сообщил в интервью российском агентству вице-премьер России Денис Мантуров. Средний объем ввоза, по его словам, составляет $2–2,5 млрд в месяц — то есть около 8% довоенного импорта в Россию, который, по данным ЦБ, составлял около $32 млрд ежемесячно.

Чехол от iPhone

По "параллельным" каналам в Россию по итогам года поступят товары на $16 млрд, что равно лишь 4% суммарного довоенного импорта. В пересчете на каждого жителя России будет ввезено товаров лишь на $111 в год, или $9,2 в месяц. Такими темпами, как говорится, iPhone не купишь, только чехол на старую модель.

Самим не хватает

Но даже эти мизерные поставки находятся под угрозой срыва. Параллельный ввоз, например, гаджетов в Россию осуществлялся за счет запасов, которые накопили импортеры из стран ЕАЭС. Но за лето запасы популярной санкционной продукции в Казахстане, Киргизии и Армении закончились, как сообщают источники среди российских дистрибьюторов.

В результате российские компании получают отказ, потому что на внутреннем рынке стран членов ЕАЭС уже намечается дефицит техники.

Какие товары в России заканчиваются

Мы составили для вас список разных популярных продуктов, нехватку которых россияне уже ощутили или ощутят в самое ближайшее время:

наушники;

смартфоны, в том числе премиальные Apple и Samsung;

импортные автомобили;

автомобили с кондиционерами;

закваски для кисломолочной продукции;

газ для газированных напитков;

реагенты для проведения медицинских анализов;

импортные лекарства;

ингредиенты для собачьих кормов;

детское питание;

крепкий алкоголь;

ботокс;

грудные импланты;

электроника и бытовая техника;

одежда и аксессуары ведущих мировых модных брендов.

Также с прилавков России постепенно исчезают все импортные товары, уходят с рынка косметические бренды, бытовая химия, мебель и комплектующие для бытовой техники и автомобилей. И, как сказали бы ответственные за введение и соблюдение санкций чиновники всего цивилизованного мира, "это мы еще не начинали".

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