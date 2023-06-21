Контракта с Dior не будет: Меган Маркл теперь хочет сотрудничать с другим брендом

Выгодная сделка Меган Маркл с Модным домом Dior, по всей видимости, не состоится.
Ранее издание Mail on Sunday сообщало, что на горизонте Меган Маркл замаячила выгодная сделка с известным Домом моды, но теперь эта информация опровергается.
Издание Page Six Style заявляет, что такого "мегадолларового" контракта не существует, а все надежды герцогини Сассекской на подписание такой выгодной для нее сделки оказались тщетными.
"Нам сказали, что в какой-то момент герцогиня надеется подписать сделку с люксовым брендом и, в частности, присматривается к Cartier. Однако тесные связи ювелира с королевской семьей могут все усложнить", - пишет издание.
Сообщение о выгодной для Меган сделки появилось через несколько дней после того, как стало известно, что контракт герцогини со Spotify на 20 миллионов долларов, подписанный в 2020 году, не был продлен.
Меган давно демонстрирует свою любовь к Дому Dior. В день своей свадьбы в 2018 году ее макияж был выполнен косметикой Dior Beauty.
Для мероприятия Королевских ВВС в 2018 году герцогиня выбрала темно-синее расклешенное платье от Dior Haute Couture, а в белом платье-пальто и шляпе Dior появилась на службе во время платинового юбилея королевы в 2022 году.
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