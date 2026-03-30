- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 56
- Время на прочтение
- 2 мин
Королева Максима и король Виллем-Александр празднуют 25-летие со дня своей помолвки: как это было
В этот день 25 лет назад состоялась помолвка Максимы Соррегьеты и наследного принца Нидерландов Виллема-Александра.
На тот момент пара уже несколько лет состояла в отношениях, которые начались в 1999 году после знакомства не вечеринке у их испанских друзей в Севилье.
На момент помолвки Максиме было 27 лет, а Виллему-Александру - 32 года.
В тот торжественный день Максима – будущая королева-консорт - обратилась к нации на нидерландском языке (которым в то время владела лишь на базовом разговорном уровне) во время прямой телевизионной трансляции. Виллем-Александр преподнес своей невесте кольцо с оранжевыми бриллиантами – одними из самых редких в мире.
Выбор кольца был с отсылкой к Дому Оранских-Нассау – нидерландской королевской династии. Название королевского дома является отсылкой к месту (город Оранж, который находится в Авиньоне на юге Франции), а не фрукту или цвету, как принято думать. Хотя по понятным причинам семья и взяла оранжевый цвет в качестве основного их символа.
На следующий день - 31 марта 2001 года - королева Нидерландов Беатрикс (мать Виллема-Александра) и ее муж принц Клаус объявили о помолвке своего старшего сына, принца Оранского Виллема-Александра и Максимы Соррегьеты.
Максима и Виллем-Александр поженились 2 февраля 2002 года на гражданской церемонии в Берс-ван-Берлаге, в Амстердаме, за которой последовала религиозная церемония в амстердамской Ньиве Керк.
