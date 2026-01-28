- Дата публикации
Копается в земле не хуже сэра Бекхэма: принц Уэльский посетил теплицу в Лондоне
Принц Уэльский Уильям любит копаться в земле не меньше своего отца короля Чарльза или жены принцессы Кейт.
Будущего короля Англии часто сравнивают с сэром Дэвидом Бекхэмом, который обожает проводить время в своем саду, выращивать разные овощи и фрукты, и высаживать цветы. Всем этим Бекхэм регулярно хвастается в своем блоге в Instagram.
Принц Уильям пока не демонстрирует публично, чем занимается в саду их с Кэтрин дома, но на публике наследнику престола часто приходиться иметь дело с различными растениями. Сегодня Уильям посетил одну из теплиц в Лондоне, где продемонстрировал свои навыки высаживания растений в вазон голыми руками.
Напомним, во время предыдущего мероприятия на природе принц Уэльский помогал обрезать яблони и делал это мастерски.
Тем временем его супруга принцесса Кейт вчера побывала в северном Лондоне. Кэтрин приезжала, чтобы подчеркнуть, как сообщество, природа и творчество могут помочь тем, кто борется с травмой, изоляцией и проблемами психического здоровья. А также продемонстрировала новую прическу на публике.