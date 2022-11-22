Копирует Елизавету II: королева Камилла в ярком аутфите появилась на торжественной встрече

Сегодня в Лондон с официальным визитом прибыл президент Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосу. Это его первый государственный визит после восшествия на трон короля Чарльза III.

Сперва президента встретили принц и принцесса Уэльские. Встреча прошла в лондонском отеле Corinthia.

Король Чарльз III и королева Камилла с президентом Сирила Рамафосу / Фото: Associated Press

После этого господин Рамафосу отправился на парад конной гвардии, где его уже ожидали король Чарльз III и королева-консорт Камилла. Кейт и Уильям его сопровождали.

Британская королевская семья устроила полный церемониальный прием. Президент ехал с королем Чарльзом и королевой Камиллой, а пара сидела бок о бок в Ирландской государственной карете, которая является традиционной каретой, которую монарх использует для поездки из Букингемского дворца в Вестминстерский дворец, чтобы официально открыть новую законодательную сессию. В этой же карете будущая королева Елизавета ехала со своим отцом, королем Георгом VI, в Вестминстерское аббатство в день своей свадьбы с принцем Филиппом в 1947 году, пишет People.

Король Чарльз III и королева Камилла Сирила Рамафосу / Фото: Associated Press

Сегодня 75-летняя Камилла выглядела очень ярко и была одета с ног до головы в синий аутфит. Вероятно, она подражала королеве Елизавете II, которая всегда блистала на публике в ярких образах и делала это, чтобы быть заметной отовсюду.

Для сегодняшнего мероприятия Камилла выбрала ярко-синее платье-пальто с подходящей шляпкой, мало чем отличающееся от того, что часто носила ее покойная свекровь. К платью-пальто Камилла подобрала шляпку того же цвета из велюра с перьями. И дополнила образ парой черных кожаных перчаток, черным клатчем и высокими замшевыми сапогами на каблуках.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

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Королева надела жемчужные серьги и ожерелье из трех ниток жемчуга. Ожерелье тоже напоминало то, которое часто носила Елизавета II. На груди у Камиллы была жемчужная брошка с бриллиантами.

Сегодня вечером в Букингемском дворце состоится королевский прием на котором дамы будут в вечерних нарядах и предполагается в тиарах.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

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