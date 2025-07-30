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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Копия мама: как выглядит подросшая старшая дочь принцессы Беатрис

Вчера принцесса Беатрис и ее муж Эдоардо Мапелли-Моцци появились среди толпы, встречающей женскую сборную по футболу в Лондоне.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Сиенна Мапелли-Моцци

Сиенна Мапелли-Моцци / © Getty Images

«Львиц» встречали аплодисментами и громкими овациями после их возвращения из Швейцарии, где команда одержала победу на чемпионате Европы-2025.

Принцесса Беатрис, ее муж Эдоардо Мапелли-Моцци и их дети — дочери Сиенна и Афина, и сын Кристофер (который является Беатрис пасынком), присоединились к фанатам, выстроившимся вдоль торгового центра в ожидании автобуса с женской сборной Англии.

Эдоардо Мапелли-Моцци и принцесса Беатрис с детьми / © Getty Images

Эдоардо Мапелли-Моцци и принцесса Беатрис с детьми / © Getty Images

На фото мы увидели всю семью и обратили внимание, как выросла малышка Сиенна, которой в сентябре 2025 года исполнится четыре года. Девочка была одета в розовую футболку с рисунком, а ее белокурые волосы были собраны в высокий хвост.

Сиенна — старшая дочь принцессы Беатрис / © Getty Images

Сиенна — старшая дочь принцессы Беатрис / © Getty Images

Она выглядит, как точная копия ее матери Беатрис в детстве.

Сара Йоркская и маленькая принцесса Беатрис / © Getty Images

Сара Йоркская и маленькая принцесса Беатрис / © Getty Images

Ее младшая сестра Афина, которой сейчас полгода, сидела в рюкзаке-переноске на руках у своего отца Эдоардо. Лица ребенка на снимке было не видно, а ее мама нежно гладила ребенка по лицу пальцем и улыбалась.

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