ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
41
Время на прочтение
1 мин

Корги королевы Елизаветы II: стало известно, остались ли собаки с Эндрю - опозоренным братом короля Чарльза

Королевские корги покойной Елизаветы II тоже выехали вместе с экс-принцем Эндрю из Роял-Лодж.

 

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Корги королевы Елизаветы II

Корги королевы Елизаветы II / © Associated Press

Ранее сообщалось, что король Чарльз намерен забрать собак у своего брата, но, судя по новых фотографиям, опубликованным на Daily Mail, пока что не сделал этого.

В понедельник двух питомцев заметили на прогулке в сопровождении личной охраны опозоренного бывшего принца в его временном жилье на ферме Вуд-Фарм в поместье Сандрингем, в Норфолке.

Корги королевы Елизаветы II / © Associated Press

Корги королевы Елизаветы II / © Associated Press

Эндрю и его бывшая жена Сара Фергюсон взяли корги по кличкам Мьюик и Сэнди после смерти королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года. Сара много раз публиковала фотографии с питомцами у себя в Instagram, рассказывая, как отлично она ладит с собаками.

Сара Фергюсон с корги / © Сара Фергюсон/Instagram

Сара Фергюсон с корги / © Сара Фергюсон/Instagram

Но сейчас. Когда бывшая герцогиня уехала из Великобритании, она оставила собак на Эндрю, и он забрал из с собой в свой новый дом.

Бывший принц Эндрю и Сара Фернюсон / © Associated Press

Бывший принц Эндрю и Сара Фернюсон / © Associated Press

Покойная королева много лет разводила корги и обожала собак этой породы.

Дата публикации
Количество просмотров
41
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie