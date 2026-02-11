Корги королевы Елизаветы II: стало известно, остались ли собаки с Эндрю - опозоренным братом короля Чарльза

Корги королевы Елизаветы II / © Associated Press

Ранее сообщалось, что король Чарльз намерен забрать собак у своего брата, но, судя по новых фотографиям, опубликованным на Daily Mail, пока что не сделал этого.

В понедельник двух питомцев заметили на прогулке в сопровождении личной охраны опозоренного бывшего принца в его временном жилье на ферме Вуд-Фарм в поместье Сандрингем, в Норфолке.

Эндрю и его бывшая жена Сара Фергюсон взяли корги по кличкам Мьюик и Сэнди после смерти королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года. Сара много раз публиковала фотографии с питомцами у себя в Instagram, рассказывая, как отлично она ладит с собаками.

Сара Фергюсон с корги / © Сара Фергюсон/Instagram

Но сейчас. Когда бывшая герцогиня уехала из Великобритании, она оставила собак на Эндрю, и он забрал из с собой в свой новый дом.

Бывший принц Эндрю и Сара Фернюсон / © Associated Press

Покойная королева много лет разводила корги и обожала собак этой породы.