Кормили жирафов и гладили носорогов: Кэрри и Борис Джонсон отвели детей в зоопарк

Дети Кэрри и Бориса Джонсон / © Instagram Кэрри Джонсон

37-летняя Кэрри Джонсон вместе с мужем Борисом — бывшем премьер-министром Великобритании — воспитывают четверых детей: 5-летнего Уилфреда, 3,5-летнюю Роми, двухлетнего Фрэнка и 5-месячную Поппи Элизу Джозефин. Они уделяют им много времени и часто посещают интересные места. Недавно они были в графстве Сомерсет и вот пришли всей большой семьей в зоопарк, точнее, Парк дикой природы Котсуолд. Фото с прогулки Кэрри опубликовала в своем Instagram.

Они кормили жирафов листьями и овощами, гладили детенышей носорогов и, судя по фото, дети остались довольны таким времяпровождением.

«Не могу поверить, что раньше никогда не была в Парке дикой природы в Котсуолде. Такое удивительное место. Самой запоминающейся стала встреча с пятимесячным малышом-носорогом Маркусом. Мы все остались под большим впечатлением», — написала Кэрри по фото.

Ранее, напомним, жена Бориса Джонсон — Кэрри — показала его милое фото с младшей дочерью.