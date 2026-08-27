Король Абдалла II поделился новым фото со своими внучками - принцессами Талией и Ранией

Король Абдалла II и королева Рания

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Старшая дочь короля и королевы Иордании — принцесса Иман и ее муж Джамиль Термиотис – 14 августа — стали родителями во второй раз. У них родились девочки-близняшки — и теперь в семье трое детей, они также воспитывают старшую дочь принцессу Амину.

Их дедушка — король Абдалла II — поделился снимком на своей странице в Instagram с подписью:

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«Пусть они пройдут через жизнь, окруженные верой и благословленные», — написано в подписи под снимками.

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Напомним, ранее королева Рания делилась целой подборкой фотографий с внучками. Теперь монарх и его жена стали дедушкой и бабушкой четверых внуков — троих дочерей принцессы Амины и дочери кронпринца Хусейна и принцессы Раджвы.

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