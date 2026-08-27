- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 636
- Время на прочтение
- 1 мин
Король Абдалла II поделился новым фото со своими внучками - принцессами Талией и Ранией
Король Иордании поделился еще одним снимком со своими новорожденными внучками — Талией и Ранией.
Старшая дочь короля и королевы Иордании — принцесса Иман и ее муж Джамиль Термиотис – 14 августа — стали родителями во второй раз. У них родились девочки-близняшки — и теперь в семье трое детей, они также воспитывают старшую дочь принцессу Амину.
Их дедушка — король Абдалла II — поделился снимком на своей странице в Instagram с подписью:
«Пусть они пройдут через жизнь, окруженные верой и благословленные», — написано в подписи под снимками.
Напомним, ранее королева Рания делилась целой подборкой фотографий с внучками. Теперь монарх и его жена стали дедушкой и бабушкой четверых внуков — троих дочерей принцессы Амины и дочери кронпринца Хусейна и принцессы Раджвы.