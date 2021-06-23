Король без короны: вспоминаем историю жизни Эдуарда VIII в день его рождения

Сегодня отмечается 127 лет со дня рождения не коронованого короля Великобритании Эдуарда VIII.

Эдуард родился 23 июня 1894 года в Уайт-Лодж, в Суррее и был старшим правнуком королевы Виктории по прямой мужской линии. С рождения носит титул Его королевское Высочество.

Принц Эдуард / Getty Images

После смерти деда, Эдуарда VII, 6 мая 1910, 15-летний принц автоматически стал наследником британского престола, а 2 июня 1910 года отец Георг V присвоил ему титул принца Уэльского. Он был первым со времен Средневековья принцем Уэльским, прошедшим инвеституру в 1911 году в Кэрнарвонском замке в Уэльсе, на чем настоял премьер-министр, валлиец Дэвид Ллойд-Джордж.

Во время Первой мировой войны Эдуард служил в армии, ездил на фронт, но его не пускали воевать на передовую. Долгое время принц был холост, у него также были отношения с несколькими замужними женщинами.

В 1930 году он познакомился с американкой Уоллис Симпсон (ранее разведенной и состоявшей во втором браке), к которой испытывал глубокую привязанность. Это испортило отношения Эдуарда с членами его семьи.

20 января 1936 года король Георг V скончался, а его старший сын 42-летний принц Уэльский был провозглашен королем Эдуардом VIII. Уже на следующий день он нарушил протокол, наблюдая за провозглашением манифеста о своем вступлении на престол в компании формально замужней миссис Симпсон.

Король Эдуард VIII и Уоллис Симпсон / Getty Images

Вступив на престол Эдуард позаботился о том, чтобы бракоразводный процесс его возлюбленной Уоллис завершился как можно скорее. Однако жениться на любимой он не мог, поскольку брак с разведенными не поддерживала англиканская церковь и правительство. Ряд консервативных политиков, во главе с премьером Стэнли Болдуином, прямо заявили королю о том, что госпожа Симпсон не может быть ни королевой Великобритании, ни морганатической супругой. То же подтвердили и главы всех доминионов Содружества, кроме Ирландии.

Именно ради Уоллис король Эдуард VII отрекся от короны. Указ об этом был подписан 10 декабря 1936 года в замке форте Бельведер, в присутствии трех братьев: герцога Альберта Георга Йоркского, герцога Генри Глостерского и герцога Георга Кентского. А в ночь на 11 декабря бывший король выступил по радио с речью: "Я нашел невозможным нести тяжелое бремя ответственности и исполнять обязанности короля без помощи и поддержки женщины, которую я люблю".

История любви отрекшегося короля и американки легла в основу не одного фильма. После отречения королем стало младший брат Эдуарда – Георг – отец нынешней королевы Елизаветы II, которая правит уже 69 лет.

Король Эдуард VIII и принцесса Елизавета / Getty Images

3 июня 1937 года Эдуарр и Уоллис поженились. До конца своих дней Эдуард и его супруга Уоллис жили во Франции. Они вели богатую светскую жизнь. Детей у пары не было. Эдуард скончался 28 мая 1972 года в своем доме в Париже, менее чем за месяц до своего 78-летия. Его тело было доставлено в Великобританию, где находилось в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Уоллис Симпсон пережила супруга на 14 лет и скончалась в 1986 году. Они оба погребены в Королевской усыпальнице во Фрогморе, около Виндзора.

Король Эдуард VIII и Уоллис Симпсон / Getty Images

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Уоллис Симпсон и король Эдуард VIII (24 фото)

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