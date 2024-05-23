Король был обескуражен: слова принца Гарри обидели его отца Чарльза

Обидное и пренебрежительное заявление принца Гарри было слишком трудным для "эмоционально хрупкого короля Чарльза", считают королевские эксперты.

Речь идет о визите принца Гарри в начале мая в Лондон, когда его отец не нашел возможности в своем плотном графике для встречи с сыном, а Гарри в свою очередь публично прокомментировал это. Да еще и публично намекнул, что он обо все этом думает.

Принц Гарри в Лондоне / Фото: Getty Images

Заявление принца Гарри о том, что его отец король Чарльз не имеет достаточно времени в своем плотном графике, чтобы встретиться с ним, было "обидным и ненужным" для Его Величества, заявил королевский эксперт Ингрид Сьюард, цитирует ее слова express.co.uk.

Представитель герцога Сассекского заявил перед службой: "В ответ на многочисленные запросы и продолжающиеся предположения о том, встретится ли герцог со своим отцом во время пребывания в Великобритании на этой неделе, это к сожалению, будет невозможно из-за насыщенной программы Его Величества. Герцог, конечно, понимает дневник обязательств своего отца и различные другие приоритеты и надеется увидеть его в ближайшее время", - говорилось в заявлении со стороны принца Гарри.

Принц Гарри / Фото: Associated Press

В комментарии The Mirror, эксперт сказала, что эти слова были бесполезны, пояснив: "Непредсказуемое поведение Гарри обидно для его отца. Этот эффект не является необходимым и никому не приносит пользы. Это особенно актуально, когда его отец все еще проходит курс лечения от рака и вполне может быть очень уставшим и эмоционально хрупким".

Позже после отъезда Гарри из Лондона стало известно, что принц фактически отклонил приглашение остаться в королевской резиденции из соображений безопасности. Хотя Чарльз предлагал ему остановиться в королевской резиденции во время трехдневной поездки Гарри в Британию.

Принц Гарри и король Чарльз III / Фото: Getty Images

Напомним, на службе в соборе Святого Павла в Лондоне принца Гарри поддержали его дядя Чарльз Спенсер и тетя Джейн Феллоуз – брат и сестра его матери принцессы Дианы.

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