"Король был раздавлен": почему все говорят об измене королевы Летиции

О королевской семье Испании снова все говорят. И все из-за новой книги, которая вышла о королеве Летиции.

91-летний журналист Хайме Пеньяфьель начал новую атаку на королеву своей новой книгой "Молчание Летиции", которая была опубликована на днях в Испании. В своей первой книге, которая называлась "Летиция и я" он утверждал, что у королевы был роман со ее бывшим зятем Хайме дель Бурго, который впоследствии женился на сестре королевы Тельме, но их брак распался через два года. Испанский королевский двор тогда отказался комментировать эти претензии.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Теперь же автор пишет, что король Филипп VI в режиме реального времени знал, что Летиция ему изменяет, поскольку ее телохранители обязаны сообщать о ее местонахождении. Джейми утверждает, что телохранители сопровождали королеву Летицию во время ее поездки в Нью-Йорк в 2011 году вместе с ее любовником Хайме дель Бурго, с которым она встречалась до встречи с Фелипе, цитирует его книгу Daily Mail.

После этого автор утверждает, что Филипп VI был "раздавлен и уничтожен" из-за предполагаемой измены его жены. Кстати, в мае 2024 года супруги отпраздновали 20-ю годовщину свадьбы.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Associated Press

Королевский репортер, работавший на журнал Hola! в течение 20 лет был уволен после серии оскорбительных обвинений, выдвинутых в адрес испанской королевы. Ну, а королевский дворец, продолжает молчать, предпочитая не комментировать слухи.

Напомним, прошлой осенью подобный скандал вспыхнул в датском королевстве. Там принца Фредерика, а ныне короля Фредерика X, обвиняли в измене жене Мэри во время его отпуска в Испании. Писали даже, что королева Маргрете II специально отреклась от трона, чтобы спасти брак сына.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

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