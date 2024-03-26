Король был тронут: как прошла частная встреча за ланчем Чарльза и принцессы Кейт

Перед тем, как выпустить эмоциональное видео для широкой публики принцесса Уэльская Кейт встретилась за частным обедом со своим тестем королем Чарльзом.

Ранее мы рассказывали, что принцесса Уэльская и король Чарльз встретились за ланчем. Теперь появились подробности этой встречи.

Чарльз провел душевный обед со своей любимой невесткой за день до того, как она мужественно сообщила миру о своем диагнозе рака. 21 марта монарх отправился из Лондона в Виндзорский замок, чтобы увидиться с Кейт. Как сообщает Daily Mail Чарльз остался очень доволен этой встречей, и она была весьма эмоциональной. Им с Кейт было о чем поговорить, так как монарх тоже проходит курс лечения от рака, который ему диагностировали в январе этого года.

Принцесса Уэльская и король Чарльз III / Фото: Getty Images

"Король ушел с обеда, чувствуя себя очень эмоционально. Они очень близки, и он считает Кэтрин своей дочерью. Нет сомнений, что они могут многим поделиться и использовать друг друга для поддержки во время своих глубоко личных битв с раком", - рассказал источник.

На следующий день принцесса Кейт опубликовала искреннее видео, в котором она обратилась к публике и объяснила, что проходит "профилактическую химиотерапию", и что эта новость стала "огромным шоком для нее и ее семьи".

Вскоре после этого видео публично выразил поддержку своей невестке и король Чарльз III. Еще в январе, когда они оба находились в больнице The London Clinic, где обоим провели плановые операции, монарх навещал Кейт в ее палате.

Напомним, мы ожидаем, что король Чарльз появится на пасхальной службе вместе с женой королевой Камиллой, если ему разрешат врачи.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Associated Press

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