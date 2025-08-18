- Дата публикации
Король был за рулем: Чарльза и Камиллу запечатлели репортеры во время поездки на службу
Король и королева уже прибыли вместе с Балморал, где проведут остаток лета.
Их Величества короля Чарльза и королеву Камиллу запечатлели по пути на воскресную службу в церковь Крати-Керк, что неподалеку от замка Балморал, куда монарх и его семья прибыли на летний отдых.
Король сам сидел за рулем Audi, а его супруга Камилла сидела рядом на пассажирском сиденье. Позади них ехала машина сопровождения с охраной.
Чарльз выглядел оптимистично, улыбаясь прохожим, а его жена была в шляпе с перьям, и также улыбалась и махала встречающей их публике.
Семья отправилась в Балморал после того, как на прошлой неделе Чарльз и Камилла посетили Национальний мемориальный дендропарк в Стаффордшире, куда королевская чета приехала, чтобы возглавить нацию в честь 80-й годовщины окончания Второй мировой войны. Там монарха и его жену до слез растрогал своей речью 105-летний ветеран войны.