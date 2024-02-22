Король Чарльз был тронут поддержкой людей: монарх встретился с Риши Сунаком в Букингемском дворце

Король Чарльз III впервые провел личную аудиенцию с премьер-министром Риши Сунаком в Лондоне после того, как дворец сообщил о диагнозе монарха.

На днях Его Величество вернулся из Норфолка в Лондон, а вчера провел в Букингемском дворце, а не в Виндзорском замке, как сообщалось ранее, аудиенцию с Риши Сунаком.

Риши Сунак и король Чарльз III / Фото: Associated Press

В течение последних двух недель король и премьер-министр проводили свои еженедельные встречи по телефону, пока Чарльз проживал в Сандрингеме в Норфолке.

"Замечательно видеть, что вы так хорошо выглядите", — сказал господин Сунак. "Это все благодаря зеркалам", — ответил король, смеясь. "Мы все за вас", — сказал премьер-министр. "Страна с вами". На что эмоциональный король Карл ответил: "Я получил так много замечательных посланий и открыток. Большую часть времени это доводило меня до слез", - говорится в сообщении дворца.

Риши Сунак и король Чарльз III / Фото: Associated Press

Монарх еженедельно проводит частную аудиенцию с премьер-министром для обсуждения вопросов правительства.

Напомним, король Чарльз отложил все публичные обязанности, но продолжает работу с государственными документами на фоне борьбы с болезнью.

Риши Сунак и король Чарльз III / Фото: Associated Press

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