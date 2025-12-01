Король Чарльз был вынужден отказаться от любимого зимнего хобби: в чем причина

Король Чарльз III / © Associated Press

Любимое хобби монарха — катание на лыжах — занимало важное место в его жизни. Во время его брака с принцессой Дианой пара проводила много зимних каникул, катаясь на лыжах с принцами Уильямом и Гарри.

Принц Уильям, Чарльз и принц Гарри

Во время официального королевского визита на фабрику в Мидлсбро в начале этого года король Чарльз сказал группе сотрудников, что, по его мнению, «дни катания на лыжах остались позади».

Принц Чарльз в молодости обожал лыжи

Считается, что его ежегодные поездки на лыжах были впервые отменены в 2023 году из-за возможного риска травм перед коронацией в мае того же года. В начале февраля следующего года Чарльз сообщил о своем диагнозе рак, поэтому, по понятным причинам, не смог провести полноценный отпуск, пишет журнал Ok!.

Принц Чарльз и принцесса Диана во время одного из зимних отпусков

Когда Чарльз был молод, он проводил много времени в зимних путешествиях в Клостерсе в швейцарских Альпах, и в некоторых поездках к ним присоединялись кузины принцесса Евгения и принцесса Беатрис.