Король Чарльз дал редкий комментарий о своем здоровье: что сказал монарх

Король Чарльз III / © Associated Press

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Когда король Чарльз встретился с флористом Сафиной Хан во время визита в Impact Hub Yorkshire, чтобы встретиться с местными предпринимателями, поддерживающими различные сообщества, помимо обмена любезностями, Сафина поинтересовалась текущим состоянием здоровья монарха.

Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images

«Он спросил меня, как я себя чувствую, а я спросила его, как он себя чувствует…» Затем она объяснила, что он показал ей «большой палец вверх», когда она спросила о его здоровье, и сказала: «Мне бы хотелось думать, что я на лучшей стороне борьбы с раком». Помимо беседы, Чарльз получил подарок от Сафины — букет, вдохновленный садом его дома в Хайгроуве, одного из его самых любимых мест, пишет журнал Hello!.

Король Чарльз III / © Associated Press

Отметим, несмотря на борьбу с раком, Чарльз продолжает исполнять свои королевские обязанности и работает так же неустанно, как и всегда. Сообщалось, что королева Камилла заявила, что ее супруг не хочет замедлиться, несмотря на то, что она умоляла его облегчить свою рабочую нагрузку.

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