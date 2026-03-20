Король Чарльз держал за руку президента Нигерии во время их официальной встречи: что это значит
Во время визита президента Нигерии в Великобританию фотографам удалось запечатлеть один важный момент на фото.
Монарх тепло приветствовал президента Нигерии Болу Ахмеда Тинубу в Великобритании, и этот момент продемонстрировал их тесную связь.
Во время официальной церемонии приветствия государственного визита в Виндзорский замок в среду, 18 марта, 77-летний Чарльз и 73-летний президент несколько раз держались за руки.
Как видно на фото король сначала протянул руку президенту Тинубу, а затем они продолжали держаться за руки, направляясь внутрь Виндзорского замка.
Проявление такого нетипичного жеста стало отступлением от обычного протокола во время государственных визитов. Однако держание за руки между мужчинами является в Нигерии привычным признаком дружбы и уважения.
Эксперт по языку тела Инбаал Хонигман рассказал журналу Hello! о произошедшем: «То, что два лидера держатся за руки, безусловно, необычно, поскольку британских мужчин обычно не увидишь держащимися за руки. Однако в нигерийской культуре совершенно нормально, когда мужчины идут близко друг к другу и даже держатся за руки. Король — человек, много путешествовавший и обладающий богатым культурным наследием, если бы президенту с любезностью протянули руку, он бы понял, что намерения благие», — добавил эксперт.
Тинубу — мусульманин, и он соблюдал пост Рамадана, который предписывает воздержание от еды и питья от рассвета до заката. Поскольку постящиеся могут испытывать усталость, этот жест был также воспринят как проявление внимания и тихой поддержки со стороны монарха.
В то время как гости, приезжающие с государственными визитами в Великобританию, обычно садятся за обед после официальной церемонии приветствия, король Чарльз и президент Тинубу вместо этого использовали это время для частной встречи. Тем временем королева Камилла и первая леди Олуреми Тинубу, которая не является мусульманкой, пообедали вместе.
В среду вечером президент Нигерии тайно прервал пост перед ужином на государственном банкете в Виндзорском замке.