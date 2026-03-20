Король Чарльз держал за руку президента Нигерии во время их официальной встречи: что это значит

Президент Нигерии и король Чарльз

Реклама

Монарх тепло приветствовал президента Нигерии Болу Ахмеда Тинубу в Великобритании, и этот момент продемонстрировал их тесную связь.

Во время официальной церемонии приветствия государственного визита в Виндзорский замок в среду, 18 марта, 77-летний Чарльз и 73-летний президент несколько раз держались за руки.

Как видно на фото король сначала протянул руку президенту Тинубу, а затем они продолжали держаться за руки, направляясь внутрь Виндзорского замка.

Реклама

Проявление такого нетипичного жеста стало отступлением от обычного протокола во время государственных визитов. Однако держание за руки между мужчинами является в Нигерии привычным признаком дружбы и уважения.

Эксперт по языку тела Инбаал Хонигман рассказал журналу Hello! о произошедшем: «То, что два лидера держатся за руки, безусловно, необычно, поскольку британских мужчин обычно не увидишь держащимися за руки. Однако в нигерийской культуре совершенно нормально, когда мужчины идут близко друг к другу и даже держатся за руки. Король — человек, много путешествовавший и обладающий богатым культурным наследием, если бы президенту с любезностью протянули руку, он бы понял, что намерения благие», — добавил эксперт.

Тинубу — мусульманин, и он соблюдал пост Рамадана, который предписывает воздержание от еды и питья от рассвета до заката. Поскольку постящиеся могут испытывать усталость, этот жест был также воспринят как проявление внимания и тихой поддержки со стороны монарха.

В то время как гости, приезжающие с государственными визитами в Великобританию, обычно садятся за обед после официальной церемонии приветствия, король Чарльз и президент Тинубу вместо этого использовали это время для частной встречи. Тем временем королева Камилла и первая леди Олуреми Тинубу, которая не является мусульманкой, пообедали вместе.

Реклама

Первая леди Нигерии и королева Камилла / © Associated Press

В среду вечером президент Нигерии тайно прервал пост перед ужином на государственном банкете в Виндзорском замке.