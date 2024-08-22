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Король Чарльз глубоко опечален смертью близкого друга королевы Елизаветы II

Король Чарльз глубоко опечален смертью близкого друга королевы Елизаветы II

Королева Елизавета II и Вирджиния, графиня Эйрли / Фото: Getty Images

Вирджиния, графиня Эйрли, близкая подруга и фрейлина королевы Елизаветы II, скончалась в возрасте 91 года.

Леди "Джинни" Огилви, родом из Род-Айленда, стала одной из самых близких подруг Елизаветы после своей свадьбы с Дэвидом Огилви в 1952 году. Джинни часто сопровождала монархиню в поездках в США и выступала в качестве ее личной помощницы.

Во время визита короля в Саутпорт во вторник Букингемский дворец опубликовал заявление от его имени, в котором говорилось:

"Его Величество был глубоко опечален, услышав эту новость, поскольку знал леди Эйрли большую часть своей жизни и высоко ценил ее огромную преданность и самоотверженное служение Ее покойному Величеству на протяжении стольких лет".

Вирджиния, графиня Эйрли / © Getty Images
Вирджиния, графиня Эйрли / Фото: Getty Images

Муж леди Огилви Дэвид, который также был канцлером Ордена Чертополоха, был близким другом детства королевы Елизаветы II.

В 1973 году графиня Эйрли была назначена фрейлиной королевы и оставалась при ней до ее смерти в сентябре 2022 года.

Королева Елизавета II / © Getty Images
Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Королева так любила леди Огилви, что, по данным The Times, когда ей исполнилось 70 лет и она отметила это событие роскошной вечеринкой в ​​частном клубе Annabel's в 2003 году, монархиня, как полагают, посетила ночной клуб единственный раз с момента своего замужества.

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