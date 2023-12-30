Король Чарльз готов протянуть Меган и Гарри "оливковую ветвь", но при одном условии

Королевские эксперты убеждены в том, что у Гарри и Меган еще есть шанс вернуться в королевскую семью и помириться с королем Чарльзом III. И стоит сказать, если на трон взойдет принц Уильям, сделать это будет гораздо сложнее.

Королевский комментатор Ричард Иден заявил, что если члены королевской семьи смогли реабилитировать Сару Фергюсон, герцогиню Йоркскую и ее экс-мужа принца Эндрю, то и у Меган с Гарри есть все шансы.

Король Чарльз III и принц Гарри / Фото: Getty Images

Например, Сару Фергюсон не приглашали проводить Рождество с королевской семьей тридцать лет. Но в понедельник она появилась вместе с ними в Сандрингеме. Это указывает на то, что у Гарри и Меган есть шанс на возвращение.

Эксперт считает, что для этого герцогу и герцогине Сассекским следует извиниться перед королевской семьей за все свои проступки и признать, что их поведение в последние несколько лет было, мягко говоря, не корректным, пишет express.

Сара Йоркская / Фото: Getty Images

"Говорят, что герцог Йоркский особенно благодарен королю за прием, оказанный ему и Саре, потому что его "мучает" предстоящая публикация судебных документов, которые, как ожидается, свяжут его с покойным Эпштейном и вновь разожгут грязный скандал", - считает эксперт.

Напомним, недавно мы рассказывали, где проводят зимние каникулы Меган и Гарри.

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