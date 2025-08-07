Король Чарльз готовится сделать важное публичное заявление: стали известны подробности

Король Чарльз III / © Associated Press

В следующую пятницу король Чарльз III обратится с сообщением к нации в честь 80-летия Дня Победы над Японией. 15 августа во всем мире отмечается окончание Второй мировой войны, и королевская семья посетит службы по всей стране, чтобы отметить это событие. Именно 15 августа 1945 года Япония объявила о своей капитуляции после атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

Король Чарльз и королева Камилла посетят поминальную службу в Национальном мемориальном дендрарии в Стаффордшире. За панихидой, организованной Королевским Британским легионом совместно с правительством, последует прием, на котором королевская чета сможет встретиться с ветеранами Второй мировой войны, пишет express.co.uk.

Король Чарльз III / © Getty Images

Ранее на этой неделе герцогиня Эдинбургская встретится с ветераном Второй мировой войны Джимом Реном, который служил на корабле HMS Repulse, когда он попал в плен и содержался в плену на Суматре до конца войны.

День победы над Японией герцог и герцогиня Эдинбургские посетят службу в Шотландском национальном военном мемориале в Эдинбургском замке, организованную Королевским британским легионом в Шотландии.

Герцог и герцогиня Эдинбургские / © Getty Images

Герцог и герцогиня Глостерские посетят траурную церемонию по случаю 80-летия Дня победы над Японией на Дальнем Востоке в Нориджском соборе, а затем примут участие во второй памятной церемонии, посвященной детям и семьям военнопленных на Дальнем Востоке, в графстве Саффолк.

Герцог и герцогиня Глостерские / © Associated Press

Мероприятия, посвященные 80 -й годовщине Дня Победы над Японией, завершатся приемом для ветеранов в Виндзорском замке позднее осенью.

Напомним, сейчас король Чарльз находится в Шотландии, где он проведет свой летний отпуск с супругой королевой Камиллой.