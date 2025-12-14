Король Чарльз хранит редкую свадебную фотографию с Меган Маркл и Гарри на своем столике

Король Чарльз вел Меган Маркл к алтарю / © Getty Images

Фотографию, сделанную в тот торжественный день, заметили на комоде в Кларенс-хаусе, когда королева Камилла принимала там вчера детей, которые приехали помочь Ее Величеству украсить елку.

11 декабря, королева провела рождественскую встречу для детей в Кларенс-хаусе, главной резиденции королевской четы в Лондоне. На заднем плане фотографий с мероприятия на столике были видны семейные фотографии, в том числе и фото со свадьбы младшего сына короля — принца Гарри и Меган Маркл в 2018 году.

Фото со свадьбы Гарри и Меган в лондонском доме короля Чарльза и королевы Камиллы / © Getty Images

На редком черно-белом снимке тогда еще будущий монарх идет под руку со своей новоиспеченной невесткой в ​​часовне Святого Георгия, церкви внутри Виндзорского замка, где проходила свадебная церемония. Хотя Меган вошла в часовню одна, она шла под руку с Чарльзом на протяжении второй части своего пути к алтарю к принцу Гарри. Когда Чарльз поприветствовал своего сына, Гарри, как известно, улыбнулся и сказал: «Спасибо, папа».

Меган Маркл идет к алтарю с королем Чарльзом на своей свадьбе с принцем Гарри, 2018 год / © Getty Images

41-летний принц Гарри позже рассказал в документальном фильме «Принц, сын и наследник: Чарльзу 70 лет», как он попросил своего отца оказать ему эту честь, пишет People.

«Я попросил его об этом, и, думаю, он знал, что это произойдет, и сразу же сказал: „Да, конечно, я сделаю все, что нужно Меган, и я здесь, чтобы поддержать тебя“», — рассказал герцог Сассекский.

Жаль, что с тех пор Сассекские и король Чарльз практически не общались, а их отношения продолжают быть натянутыми.