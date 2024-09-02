Король Чарльз и цукини: монарх посетил любимую выставку в Абердине

Король Чарльз III все еще находится в Шотландии, где проводит свой летний отпуск.

На днях Его Величество открыл 200-ю выставку цветов и садовых культур Королевского садоводческого общества Абердина в парке Дьюти. Монарх прогулялся и осмотрел выставку и пообщался с людьми.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Одет Чарльз был в шотландский килт и выглядел хорошо, много улыбался и общался с публикой, фотографировался. Особенно интересными получились снимки на которых монарх осматривал выставку овощей. Цукини, морковь и свекла и многое другое, что было на выставке представлено, вызвало незаурядный интерес короля.

Супруга Чарльза – королева Камилла – не присоединилась к нему на мероприятии. Видимо, свой отпуск она проводит за любимым занятием, на которое у Ее Величества есть время только в отпуске.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, какое хобби королева Камилла разделяет с королевой Испании Летицией.

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