Король Чарльз и королева Камилла блистали на садовой вечеринке в Букингемском дворце

Королевская семья на садовой вечеринке / © Associated Press

Всего через несколько дней после возвращения из государственного визита в Соединенные Штаты и на Бермудские острова монарх устраивает первую в этом году садовую вечеринку в Букингемском дворце, которая совпала с годовщиной его коронации.

Король, выглядевший невероятно элегантно в черном костюме, присутствовал на мероприятии вместе со своей женой, королевой Камиллой, и двумя младшими братьями и сестрами, принцессой Анной и принцем Эдвардом. Среди присутствующих членов королевской семьи также были герцогиня Эдинбургская, герцог и герцогиня Глостерские.

Королевская четверка была замечена стоящей наверху лестницы, после чего спустилась в сад, где пообщалась с собравшимися гостями.

На вечеринке в Букингемском дворце отдали дань уважения работникам передовой линии по всей Великобритании, будь то волонтеры, сотрудники экстренных служб или участники благотворительных акций.

Король Чарльз, принцесса Анна, королева Камилла и принц Эдвард / © Associated Press

Монарх был одет во фрак, жилет, рубашку и брюки, королева Камилла надела нежно-голубое платье Fiona Сlare, шляпу от Philip Treacy с цветком и обула туфли от Chanel. А также дополнила образ золотой подвеской с пластиной с инициалами пятерых ее внуков и брошью с бриллиантами и голубыми камнями. Королева была в перчатках, в руках держала зонт-трость и клатч Launer.

Король Чарльз, принцесса Анна, королева Камилла / © Associated Press

Напомним, в день годовщины коронации короля его сестра принцесса Анна также посетила праздничные мероприятия в Лондоне.

