- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 233
- Время на прочтение
- 2 мин
Король Чарльз и королева Камилла блистали на садовой вечеринке в Букингемском дворце
Король Чарльз в день третьей годовщины своей коронации провел садовую вечеринку в Букингемском дворце, на которой собралась часть семьи.
Всего через несколько дней после возвращения из государственного визита в Соединенные Штаты и на Бермудские острова монарх устраивает первую в этом году садовую вечеринку в Букингемском дворце, которая совпала с годовщиной его коронации.
Король, выглядевший невероятно элегантно в черном костюме, присутствовал на мероприятии вместе со своей женой, королевой Камиллой, и двумя младшими братьями и сестрами, принцессой Анной и принцем Эдвардом. Среди присутствующих членов королевской семьи также были герцогиня Эдинбургская, герцог и герцогиня Глостерские.
Королевская четверка была замечена стоящей наверху лестницы, после чего спустилась в сад, где пообщалась с собравшимися гостями.
На вечеринке в Букингемском дворце отдали дань уважения работникам передовой линии по всей Великобритании, будь то волонтеры, сотрудники экстренных служб или участники благотворительных акций.
Монарх был одет во фрак, жилет, рубашку и брюки, королева Камилла надела нежно-голубое платье Fiona Сlare, шляпу от Philip Treacy с цветком и обула туфли от Chanel. А также дополнила образ золотой подвеской с пластиной с инициалами пятерых ее внуков и брошью с бриллиантами и голубыми камнями. Королева была в перчатках, в руках держала зонт-трость и клатч Launer.
Напомним, в день годовщины коронации короля его сестра принцесса Анна также посетила праздничные мероприятия в Лондоне.