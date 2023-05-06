Король Чарльз и королева Камилла едут на коронацию в Вестминстерское аббатство (фото)

Сегодня, 6 мая, Его Величество король Чарльз III, старший сын королевы Елизаветы II и принца Филиппа будет коронован. Вместе с ним коронуют и его супругу Камиллу, которая после коронации будет носить титул королевы Камиллы, а не королевы-консорта.

Король Чарльз вступил на престол 8 сентября 2022 года, после смерти его матери, Елизаветы II. Его коронация проходит спустя девять месяцев.

Король Чарльз III и королева Камилла едут в карете на свою коронацию в Вестминстерское аббатство / Фото: Associated Press

Король Чарльз III и королева Камилла едут в карете на свою коронацию в Вестминстерское аббатство / Фото: Associated Press

Из Букингемского дворца, куда Чарльз и Камиллы прибыли накануне, они отправились в Вестминстерское аббатство на карете Diamond Jubilee, которая была создана в 2012 году специально к бриллиантовому юбилею правления королевы Елизаветы II.

Подробнее про эту карету мы рассказывали вот здесь.

Король Чарльз III и королева Камилла едут в карете на свою коронацию в Вестминстерское аббатство / Фото: Getty Images

После коронационной службы король Чарльз и королева Камилла уже на карете Gold State Coach отправятся из Вестминстерского аббатства в Букингемский дворец. Это та самая карета, в которой ехала на свою коронацию в 1953 году мать Чарльза – королева Елизавета II.

Король Чарльз III и королева Камилла едут в карете на свою коронацию в Вестминстерское аббатство / Фото: Getty Images

Кстати, тогда в 53-м королева Елизавета II назвала поездку в этой карете "ужасно неудобной". Создана карета была в 1762 году. Королева ехала в ней в обоих направления из дворца в аббатство и наоборот, а вот ее сын несколько изменил традицию. Видимо, это связано с комфортом.

Король Чарльз III и королева Камилла едут в карете на свою коронацию в Вестминстерское аббатство / Фото: Associated Press

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