Король Чарльз и королева Камилла едут во Францию: что известно о новом туре

Король Чарльз III и королева Камилла уже определились с датами своей поездки во Францию, которая ранее была отменена из-за протестов в стране.

Букингемский дворец объявил в четверг, что король и королева планируют совершить государственный визит в страну в сентябре, через шесть месяцев после того, как они первоначально планировали посетить Францию ​​в рамках первого зарубежного тура за время правления короля.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Getty Images

Известно, что королевская чета посетит Париж и Бордо на три дня с 20 по 22 сентября, чтобы отпраздновать "общую историю, культуру и ценности" Великобритании и Франции.

Эта поездка ознаменует 35-й официальный визит Чарльза во Францию ​​и станет девятым для его супруги Камиллы. Напомним, первоначально Чарльз и Камилла планировали совершить государственный визит в страну в марте 2023 года, однако решили ее отложить из-за волны жестоких беспорядков, прокатившихся по Франции в то время. Французы тогда протестовали против плана президента Макрона по повышению пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Во французской столице были арестованы сотни людей за поджоги мусора на улицах Парижа.

Королева Камилла, король Чарльз и Эммануэль Макрон / Фото: Associated Press

Напомним, сейчас Чарльз и Камилла находятся в Шотландии, в замке Балморал, где обычно любила проводить лето покойная королева Елизавета II.

Читайте также: