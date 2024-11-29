Король Чарльз и королева Камилла: как выглядела монаршая чета в молодости, когда их роман только начался

Камилла Шанд и принц Уэльский Чарльз познакомились в 70-х и между ними уже тогда завязались романтические отношения.

Это фото было сделано папарацци в 1972 году, когда 25-летняя Камилла Шанд и 24-летний принц Уэльский отдыхали после матча по поло, в котором наследник трона брат участие.

Камилла одета в цветастое платье и синее пальто, а ее прическа не особо отличается от той, которую Ее Величество носит сегодня. Ее темно-русые волосы выкрашены белыми прядями. Она запечатлена облокотившись на капот автомобиля. Чарльз одет в форму для игры в поло.

Чарльз и Камилла / Фото: Getty Images

Вскоре после этого королева Елизавета II отправила Чарльза служить на флот, так как жениться на этой женщине для наследника британского престола считалась неприемлемой. А потом Камилла сообщила принцу в письме, что выходит замуж за Эндрю Паркер-Боулза. Какой была их свадьба и почему невеста осталась без кольца, мы рассказывали ранее.

Чарльз и Камилла / Фото: Getty Images

Через семь лет после этого Камиллу Паркер-Боулз снова запечатлели с принцем Уэльским на поло, на дворе был 1979 год. Это было за год до женитьбы Чарльза на Диане Спенсер.

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