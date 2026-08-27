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Король Чарльз и королева Камилла объявили важную новость
Уже этой осенью Их Величества отправятся в Карибский бассейн.
Букингемский дворец в среду, 26 августа, объявил, что Король Чарльз и королева Камилла совершат королевский визит этой осенью, отправившись в Антигуа и Барбуду на встречу глав правительств стран Содружества, при этом король также посетит Багамы и Гайану в рамках восьмидневной поездки.
Поездка состоится с 27 октября по 4 ноября. Эта поездка станет первым визитом монарха в Карибский регион с 2021 года, до его восшествия на престол в 2022 году.
Чарльз в последний раз посещал Антигуа и Барбуду в 2017 году после ураганов Ирма и Мария. Ранее он также посещал Гайану, бывшую британскую колонию, в 2000 году и Багамы, где он сейчас является главой государства в качестве монарха, в 1973 году.
Напомним, в прошлом году король Чарльз совершил свой первый визит в качестве монарха на британскую заморскую территорию, посетив Бермудские острова в мае.
Этот тур проходит на фоне серьезных перемен в королевской семье, так как младший сын короля – принц Гарри и Меган Маркл с детьми вернулись жить в Великобританию.