Король Чарльз и королева Камилла объявили важную новость

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

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Букингемский дворец в среду, 26 августа, объявил, что Король Чарльз и королева Камилла совершат королевский визит этой осенью, отправившись в Антигуа и Барбуду на встречу глав правительств стран Содружества, при этом король также посетит Багамы и Гайану в рамках восьмидневной поездки.

Поездка состоится с 27 октября по 4 ноября. Эта поездка станет первым визитом монарха в Карибский регион с 2021 года, до его восшествия на престол в 2022 году.

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Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Чарльз в последний раз посещал Антигуа и Барбуду в 2017 году после ураганов Ирма и Мария. Ранее он также посещал Гайану, бывшую британскую колонию, в 2000 году и Багамы, где он сейчас является главой государства в качестве монарха, в 1973 году.

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Напомним, в прошлом году король Чарльз совершил свой первый визит в качестве монарха на британскую заморскую территорию, посетив Бермудские острова в мае.

Этот тур проходит на фоне серьезных перемен в королевской семье, так как младший сын короля – принц Гарри и Меган Маркл с детьми вернулись жить в Великобританию.

Принц Гарри и Меган Маркл / © Getty Images

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