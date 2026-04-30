ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
64
Время на прочтение
2 мин

Король Чарльз и королева Камилла отдали дань памяти жертвам терактов 11 сентября в Нью-Йорке

Их Величества находятся в разгаре четырехдневного визита в Соединенные Штаты в честь 250-летия независимости Америки.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Комментарии
Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

В качестве первой остановки король и королева посетили Национальный мемориал 11 сентября, чтобы отметить предстоящую 25-ю годовщину террористических атак 11 сентября 2001 года. Это был первый визит четы в этот мемориал, открытый в 2011 году. Их сопровождал бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг.

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, король Чарльз и королева Камилал в Нью-Йорке / © Associated Press

Там Чарльз и Камилла возложили букеты к краю одного из бассейнов мемориала в память о почти 3000 погибших (67 из которых были британцами) и всех тех, чьи жизни навсегда изменились в результате терактов, а также о жертвах взрыва во Всемирном торговом центре в 1993 году.

Букет с запиской у мемориала от короля Чарльза и королевы Камиллы / © Associated Press

Как сообщили в дворце, к цветам была прикреплена рукописная открытка со следующим текстом:

«Мы чтим память всех тех, кто так трагически погиб 11 сентября 2001 года, и выражаем неизменную солидарность с американским народом перед лицом такой глубокой утраты». Записка была подписана «Чарльзом Р.» и «Камиллой Р.», используя традиционную подпись монарха и его супруги, где «Р.» означает «Rex» и «Regina», латинские слова, означающие «король» и «королева».

Также королевская чета встретилась с семьями жертв и спасателями, участвовавшими в спасательных работах после терактов, а также с действующими военнослужащими и представителями некоторых благотворительных организаций, оказывающих поддержку семьям жертв.

Напомним, в Нью-Йорк король и королева прибыли после двух дней в Вашингтоне, где их приветствовала президентская чета Трампов.

Королева Камилла, король Чарльз, Дональд Трамп, Мелания Трамп / © Associated Press

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
64
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie