Король Чарльз и королева Камилла отдали дань памяти жертвам терактов 11 сентября в Нью-Йорке

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

В качестве первой остановки король и королева посетили Национальный мемориал 11 сентября, чтобы отметить предстоящую 25-ю годовщину террористических атак 11 сентября 2001 года. Это был первый визит четы в этот мемориал, открытый в 2011 году. Их сопровождал бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг.

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, король Чарльз и королева Камилал в Нью-Йорке / © Associated Press

Там Чарльз и Камилла возложили букеты к краю одного из бассейнов мемориала в память о почти 3000 погибших (67 из которых были британцами) и всех тех, чьи жизни навсегда изменились в результате терактов, а также о жертвах взрыва во Всемирном торговом центре в 1993 году.

Букет с запиской у мемориала от короля Чарльза и королевы Камиллы / © Associated Press

Как сообщили в дворце, к цветам была прикреплена рукописная открытка со следующим текстом:

«Мы чтим память всех тех, кто так трагически погиб 11 сентября 2001 года, и выражаем неизменную солидарность с американским народом перед лицом такой глубокой утраты». Записка была подписана «Чарльзом Р.» и «Камиллой Р.», используя традиционную подпись монарха и его супруги, где «Р.» означает «Rex» и «Regina», латинские слова, означающие «король» и «королева».

Также королевская чета встретилась с семьями жертв и спасателями, участвовавшими в спасательных работах после терактов, а также с действующими военнослужащими и представителями некоторых благотворительных организаций, оказывающих поддержку семьям жертв.

Напомним, в Нью-Йорк король и королева прибыли после двух дней в Вашингтоне, где их приветствовала президентская чета Трампов.

Королева Камилла, король Чарльз, Дональд Трамп, Мелания Трамп / © Associated Press

