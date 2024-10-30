Король Чарльз и королева Камилла отправились на отдых после насыщенного тура: где проводит каникулы монаршая чета

Сообщается, что сейчас король Чарльз и королева Камилла наслаждаются спа-отдыхом в Индии по пути в Великобританию из своего 10-дневного тура по Австралии и Самоа.

Представитель Букингемского дворца подтвердил, что Их Величества совершили короткую частную остановку в Индии, чтобы облегчить себе долгое путешествие обратно из Самоа, и вернутся в Великобританию в среду.

Королевская чета забронировала номер в Soukya — эксклюзивном курорте в Бангалоре стоимостью 3000 фунтов стерлингов (3800 долларов) в неделю.

Издание Hello! со ссылкой на Daily Mail сообщило, что во время своего пребывания Чарльз и Камилла "начинали утро с занятий йогой, затем последовал завтрак и омолаживающие процедуры, а затем здоровый вегетарианский обед. После обеда следовал сеанс медитации, далее ужин и отбой в 9 часов вечера".

Королева Камилла и король Чарльз / Фото: Associated Press

Курортом, который неоднократно посещали члены королевской семьи, управляет доктор Иссак Матаи, который ранее отмечал, что члены королевской семьи "наименее требовательные из его гостей".

"Она не пропускает ни одного занятия утренней йогой и добросовестно посещает все процедуры, которые мы для нее организуем", добавив, что Камилла и король Чарльз "любят еду до такой степени, что готовы привезти своих королевских поваров в Индию для их обучения — и неоднократно выражали свое желание сделать это", - рассказал господин Иссак изданию The Independent.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

Запланированы ли у Камиллы и Чарльза какие-то мероприятия в Лондоне на этой неделе не сообщается.

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