Король Чарльз и королева Камилла поделились трогательным видео

Король Чарльз и королева Камилла опубликовали в своем королевском аккаунте в Instagram итоговый ролик и поздравили с 2024 годом.

Видео, опубликованное в их официальных аккаунтах в социальных сетях, показывает самые яркие моменты жизни пары за последние 12 месяцев.

В первом ролике видно, как король разговаривает со своей женой в карете, когда пара направлялась на государственное открытие парламента в ноябре 2023 года. Видно, как королевская чета машет толпе, когда они направляются по торговому центру в карете после того, как она покинула Букингемский дворец.

Помимо короля и королевы, в видео также присутствуют принц и принцесса Уэльские. А вот принц Гарри, младший сын короля, несмотря на то, что присутствовал на коронации своего отца в мае, в видео его не показали.

"Спасибо за теплые приветствия по всей стране и по всему миру в 2023 году. Желаем всем счастливого 2024 года!", - гласит подпись под видео.

Напомним, принц и принцесса Уэльские поделились похожим роликом со своими подписчиками в соцсетях.

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