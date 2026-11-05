ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
296
Время на прочтение
1 мин

Король Чарльз и королева Камилла представили несколько новых портретных фото с поездки на Карибы

Король Чарльз и королева Камилла покинули Антигуа и Барбуду после многодневного тура и поделились по итогам этой поездки несколькими новыми фотографиями в соцсетях.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Король Чарльз и королева Камилла

Король Чарльз и королева Камилла / © Instagram британской королевской семьи

На фото король Чарльз запечатлен в песочном костюме, белой рубашке и с пестрым галстуком, а королева Камилла надела небесно-голубое платье от своего любимого британского бренда Fiona Clare, в ушах у нее были серьги-висюльки с бирюзой, а на груди пришпилена брошка в виде красного мака.

Король Чарльз и королева Камилла / © Instagram британской королевской семьи

Король Чарльз и королева Камилла / © Instagram британской королевской семьи

«Совместное путешествие измеряется не пройденными милями, а моментами, которые остаются с нами. Спасибо всем, кто поддерживал и следил за поездкой Их Величеств по странам Карибского бассейна», - говорится в подписи под фотографиями короля и королевы.

Напомним, ранее мы рассказывали, как король Чарльз отшутился о конфузе с зонтом, когда промок под дождем во время этой поездки.

Король Чарльз и королева Камилла / © Instagram британской королевской семьи

Король Чарльз и королева Камилла / © Instagram британской королевской семьи

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie