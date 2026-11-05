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Король Чарльз и королева Камилла представили несколько новых портретных фото с поездки на Карибы
Король Чарльз и королева Камилла покинули Антигуа и Барбуду после многодневного тура и поделились по итогам этой поездки несколькими новыми фотографиями в соцсетях.
На фото король Чарльз запечатлен в песочном костюме, белой рубашке и с пестрым галстуком, а королева Камилла надела небесно-голубое платье от своего любимого британского бренда Fiona Clare, в ушах у нее были серьги-висюльки с бирюзой, а на груди пришпилена брошка в виде красного мака.
«Совместное путешествие измеряется не пройденными милями, а моментами, которые остаются с нами. Спасибо всем, кто поддерживал и следил за поездкой Их Величеств по странам Карибского бассейна», - говорится в подписи под фотографиями короля и королевы.
Напомним, ранее мы рассказывали, как король Чарльз отшутился о конфузе с зонтом, когда промок под дождем во время этой поездки.