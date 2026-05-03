Король Чарльз и королева Камилла представили новый, очень личный портрет
Король и королева опубликовали новую фотографию, сделанную в президентской резиденции Блэр-Хаус, в ознаменование завершения своего успешного государственного визита в США.
Фотография, на которой королевская чета с любовью смотрит друг на друга, была сделана в гостиной Джексон-паласа в Блэр-Хаусе, официальной гостевой резиденции президента, расположенной напротив Белого дома, где они проживали во время визита.
В сообщении, опубликованном в социальных сетях, они написали: «Прощайте и благодарим за теплый прием и добрую поддержку, которую вы оказали нам во время нашего первого визита в США в качестве короля и королевы в этот особый юбилейный год».
«Мы оставляем частичку себя (смайлик в виде сердечка) и забираем частичку вашей с собой домой. До следующей встречи… Боже, благослови Америку».
Новый портрет сопровождался второй фотографией панорамы Манхэттена, на которой изображены Статуя Свободы и подсвеченный Эмпайр-стейт-билдинг.
Напомним, четырехдневный государственный визит Чарльза и Камиллы в США завершился в четверг. Ранее мы показывали, как прошал прощальная встреча монархов с Трампами.