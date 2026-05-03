Король Чарльз и королева Камилла представили новый, очень личный портрет

Король Чарльз и королева Камилла / © Instagram британской королевской семьи

Реклама

Фотография, на которой королевская чета с любовью смотрит друг на друга, была сделана в гостиной Джексон-паласа в Блэр-Хаусе, официальной гостевой резиденции президента, расположенной напротив Белого дома, где они проживали во время визита.

В сообщении, опубликованном в социальных сетях, они написали: «Прощайте и благодарим за теплый прием и добрую поддержку, которую вы оказали нам во время нашего первого визита в США в качестве короля и королевы в этот особый юбилейный год».

Король Чарльз и королева Камилла / © Instagram британской королевской семьи

«Мы оставляем частичку себя (смайлик в виде сердечка) и забираем частичку вашей с собой домой. До следующей встречи… Боже, благослови Америку».

Реклама

Новый портрет сопровождался второй фотографией панорамы Манхэттена, на которой изображены Статуя Свободы и подсвеченный Эмпайр-стейт-билдинг.

Панорама Манхэттена / © Instagram британской королевской семьи

Напомним, четырехдневный государственный визит Чарльза и Камиллы в США завершился в четверг. Ранее мы показывали, как прошал прощальная встреча монархов с Трампами.

Королева Камилла и король Чарльз, президент Дональд Трамп и Мелания Трамп / © Associated Press

Новости партнеров