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Король Чарльз и королева Камилла представили свою рождественскую открытку

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
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Король Чарльз и королева Камилла представили свою рождественскую открытку

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

Фото королевская чета выбрала со дня коронации.

В этом году они выбрали портрет фотографа Хьюго Бернанда, сделанный в тронном зале Букингемского дворца после их коронации 6 мая.

"Желаем вам счастливого Рождества и Нового года", — гласит подпись.

Хьюго Бернанд был официальным фотографом короля и королевы в день их коронации. Также ранее он выступал в качестве свадебного фотографа Чарльза и Камиллы в 2005 году. Также он делал фото Кейт и Уильяма в день их свадьбы в 2011 году.

Рождественская открытка короля Чарльза и королевы Камиллы / © Getty Images
Рождественская открытка короля Чарльза и королевы Камиллы / Фото: Getty Images

Напомним, Кейт и Уильям также представили очень необычное рождественское фото в этом году.

В прошлом году король и королева поделились снимком из Бремарских игр, которые так любила посещать королева Елизавета II. То фото сняли за пять дней до ее смерти в Балморале.

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Дата публикации
Просмотры
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