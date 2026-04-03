Король Чарльз и королева Камилла столкнулись с неприятным инцидентом перед службой в Уэльсе

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Многие доброжелатели собрались около собора Святого Асафа, чтобы поприветствовать королевскую чету. Но были среди них и антимонархисты. Протестующие против монархии собрались перед началом Королевской службы в Великий четверг возле собора. Ранее в то же утро протестующие нанесли на одну из стен собора граффити с надписью «Не наш король» большими красными буквами, которое быстро закрыли брезентом рабочие еще до прибытие королевской четы.

Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images

Это первый раз за более чем 40 лет, когда эта служба проводится в Уэльсе. последняя служба состоялась в соборе Святого Давида в 1982 году.

Протест против короля Чарльза III / © Getty Images

Выбрав для посещения сегодняшней службы в Уэльсе, король продолжает традицию, начатую королевой Елизаветой II в начале ее правления. Королева Елизавета решила, что каждый год будет выбираться в другой собор или аббатство, чтобы деньги, пожертвованные в Великий пост, распределялись не только среди жителей Лондона.

Король Чарльз в собора Святого Асафа / © Associated Press

В прошлом году служба проходила в Даремском соборе, а годом ранее — в Вустерском соборе, когда королева Камилла присутствовала одна вместо короля после того, как у него диагностировали рак.