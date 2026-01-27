Король Чарльз и королева Камилла устроили прием во дворце в память о жертвах Холокоста

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Реклама

Международный день памяти жертв Холокоста отмечается ежегодно 27 января в годовщину освобождения концлагеря Освенцим-Биркенау. По этому поводу монарх и его супруга пригласили гостей во дворец, где зажгли свечи памяти о всех, кто погиб во время той страшной трагедии.

Королева Камилла на приеме в Букингемском дворце / © Associated Press

Королева Камилла появилась на мероприятии в сдержанном темно-синем платье без рукавов, под которым была черная блузка, на груди у нее была сверкающая брошь в виде сердца, а на шее тонкая золотая цепочка. Минимум украшений, немного макияжа и прическа завершали королевский образ.

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз надел темно-синий клетчатый костюм, белую рубашку в тонкую полоску и голубой галстук в принт. Монарх любит яркие и необычные галстуки, которые часто становятся изюминкой его образов.

Реклама

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

В прошлом году, напомним, в 80-ю годовщину Холокоста, король Чарльз посетил Польшу, где побывал на службе, посвященной освобождению Освенцима-Биркенау, став первым британским монархом, посетившим место бывшего концлагеря. Камилла тогда не составила ему компанию, она приехала в фонд Анны Франк и зажгла свечу в память о жертвах Холокоста.