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Король Чарльз и королева Камилла в роскошных мантиях возглавили службу Ордена Подвязки
Король Чарльз и королева Камилла возглавляют сегодня службу Ордена Подвязки. Это ежегодный парад, проводимый в Виндзоре, основанный королем Эдуардом III в 1348 году.
В рамках мероприятия высокопоставленные члены королевской семьи посещают службу в часовне Святого Георгия, принимают участие в процессии по территории замка, а затем возвращаются в Виндзорский замок в конных экипажах.
Перед этим в замке проходит частная церемония посвящения и обед. Как старейший рыцарский орден в Великобритании, он имеет множество правил, определяющих, кто и когда может быть принят в орден, пишет express.
Это одно из самых необычных королевских мероприятий, благодаря уникальным синим мантиям и шляпам, украшенным страусиными перьями. День Подвязки проходит в ту же неделю, что и Королевские скачки в Аскоте, которые стартуют завтра, а это значит, что у членов королевской семьи сегодня очень насыщенный день.
Сегодня на церемонии Ордена Подвязки появились также принцесса Уэльская Кэтрин и герцогиня Эдинбургская Софи. Они блистали в роскошных аутфитах перед собравшейся публикой.