ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
33
Время на прочтение
1 мин

Король Чарльз и королева Камилла в роскошных мантиях возглавили службу Ордена Подвязки

Король Чарльз и королева Камилла возглавляют сегодня службу Ордена Подвязки. Это ежегодный парад, проводимый в Виндзоре, основанный королем Эдуардом III в 1348 году.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Комментарии
Король Чарльз и королева Камилла

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

В рамках мероприятия высокопоставленные члены королевской семьи посещают службу в часовне Святого Георгия, принимают участие в процессии по территории замка, а затем возвращаются в Виндзорский замок в конных экипажах.

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Перед этим в замке проходит частная церемония посвящения и обед. Как старейший рыцарский орден в Великобритании, он имеет множество правил, определяющих, кто и когда может быть принят в орден, пишет express.

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Это одно из самых необычных королевских мероприятий, благодаря уникальным синим мантиям и шляпам, украшенным страусиными перьями. День Подвязки проходит в ту же неделю, что и Королевские скачки в Аскоте, которые стартуют завтра, а это значит, что у членов королевской семьи сегодня очень насыщенный день.

Принцесса Кейт и герцогиня Софи / © Getty Images

Принцесса Кейт и герцогиня Софи / © Getty Images

Сегодня на церемонии Ордена Подвязки появились также принцесса Уэльская Кэтрин и герцогиня Эдинбургская Софи. Они блистали в роскошных аутфитах перед собравшейся публикой.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
33
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie