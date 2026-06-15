Король Чарльз и королева Камилла в роскошных мантиях возглавили службу Ордена Подвязки

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

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В рамках мероприятия высокопоставленные члены королевской семьи посещают службу в часовне Святого Георгия, принимают участие в процессии по территории замка, а затем возвращаются в Виндзорский замок в конных экипажах.

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Перед этим в замке проходит частная церемония посвящения и обед. Как старейший рыцарский орден в Великобритании, он имеет множество правил, определяющих, кто и когда может быть принят в орден, пишет express.

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Это одно из самых необычных королевских мероприятий, благодаря уникальным синим мантиям и шляпам, украшенным страусиными перьями. День Подвязки проходит в ту же неделю, что и Королевские скачки в Аскоте, которые стартуют завтра, а это значит, что у членов королевской семьи сегодня очень насыщенный день.

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Принцесса Кейт и герцогиня Софи / © Getty Images

Сегодня на церемонии Ордена Подвязки появились также принцесса Уэльская Кэтрин и герцогиня Эдинбургская Софи. Они блистали в роскошных аутфитах перед собравшейся публикой.

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